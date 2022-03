Dupla acusada de furtar baterias avaliadas em R$ 15 mil é presa pela PM

Equipamento pertencem a empresa de telefonia no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares do 2º Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira (9), na zona norte de Macapá, dinheiro, drogas e uma arma de fogo após denúncia repassada por populares.

As informações eram de que indivíduos em um carro pálio, de cor azul, estariam furtando baterias de uma empresa de telefonia no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

O veículo suspeito estava no Bairro Açaí quando foi localizado pela radiopatrulha. De acordo com a PM, o proprietário informou que, pela manhã, teria emprestado o carro para seu cunhado e que ele estaria em sua residência, localizada nas proximidades.

Na chegada ao local, o cunhado, identificado como Stanley, foi visto saindo do imóvel, momento em que foi abordado.

Na busca pessoal, os policiais disseram ter encontrado algumas porções de drogas. Já no quarto onde ele estava, foram encontradas mais drogas, totalizando 85 porções de maconha, além de uma balança de precisão, uma garrucha calibre 36 – arma de fabricação caseira – um simulacro, um rádio de comunicação e mais de R$ 700.

Porém, as três baterias, cada uma avaliada em R$ 5 mil, não foram encontradas.

O dono do carro suspeito de dar apoio aos ladrões foi conduzido à delegacia, juntamente com o cunhado, preso por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas.

Referente às baterias, Stanley contou que já teria repassado o carregamento a um homem conhecido como Sidney, mas ele não foi localizado.

Somente esse ano, a empresa responsável pela instalação dos equipamentos informou que já contabilizou prejuízo de mais de 40 baterias furtadas, avaliadas em torno de R$ 600 mil. Nenhuma ainda foi recuperada.