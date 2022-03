Duplo homicídio em Pracuúba: durante reconstituição, polícia cumpre mandado em fazenda

Assassinatos de Gedeão e Elias chocaram o pacato município, a 260 km de Macapá.

Compartilhamentos

Investigadores e peritos criminais refizeram o caminho dos últimos momentos de vida dos pescadores Elias Penha Gibson e Gideão Dias de Oliveira, de 33 e 34 anos, que foram executados no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá, após saírem para uma pescaria no dia 21 de janeiro de 2022.

A reconstituição simulada faz parte da investigação para tentar descobrir a motivação e os autores do duplo homicídio, que chocou a comunidade local em razão das vítimas serem pais de família bastante queridos na cidade.

Na segunda-feira (28), investigadores do Ministério Público do Amapá, da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica (Politec) realizaram a reconstituição de fatos relacionados às mortes dos pescadores.

O promotor de Justiça Manoel Edi acompanhou os trabalhos da equipe de investigação, coordenada pelo delegado de Polícia Civil, Vinícius Nunes, junto com o advogado dos investigados, Milton Chermont.

O MP e a Polícia Civil têm mantido relativo silêncio sobre as investigações. Há duas semanas, dois suspeitos chegaram a ser conduzidos, e teriam participado da reconstituição

Durante a reprodução, foram percorridos pontos do lago onde as vítimas foram encontradas mortas no dia 23 de janeiro por moradores que os procuravam há dois dias.

Além da reconstituição dos fatos, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão na fazenda que dá acesso ao local onde os corpos das vítimas foram achados, amarrados e com tiros na cabeça e tórax. Não foi divulgado o objetivo do mandado e nem se houve apreensão.