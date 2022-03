O capítulo 17 de Êxodo narra mais momentos tensos na jornada para a terra prometida

Bom dia! Durante a travessia do deserto até a terra prometida, o povo continuava a se rebelar diante as dificuldades. Eles eram desrespeitosos apesar de Deus ter dito que a caminhada seria de apenas 40 dias. Talvez houve uma batalha, a primeira do povo de Israel. Com oração, a guerra foi vencida. Ouça a análise do capítulo 17 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana.