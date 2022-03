Em Macapá, empresário usava pistola para ameaçar ex-esposa, diz polícia

Crime é investigado pela equipe da Delegacia da Mulher.

A Delegacia de Mulheres da capital abriu investigação contra um empresário de Macapá que usou uma arma de fogo para intimidar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.

A arma usada por ele, uma pistola foi apreendida com autorização da Justiça. O acusado não teve o nome revelado pelas autoridades. A apreensão ocorreu na última sexta-feira (4).

O caso é apurado pelo delegado Vladson Nascimento. Ele contou que, no período do carnaval, a vítima procurou a polícia e relatou que estava sendo perseguida e ameaçada pelo seu ex-companheiro.

Ela relatou que foi casada com o acusado por 10 anos. A separação já tinha 2 meses. Segundo o relato, no carnaval, ele seguiu a vítima até uma festa e queria que ela fosse para casa com ele. Como a mulher recusou, ele a colocou dentro do carro à força.

Contudo, na metade do caminho, ela conseguiu se desvencilhar e correr. Foi neste momento, momento em que o empresário fez um disparo para cima com a pistola.

“Ficaram nítidas a escalada de violência praticada pelo agressor, de ofensas a disparos de arma de fogo, sendo indispensável, nesse tipo de situação, a ação do Estado para evitar um desfecho fatal, por isso, representei pela busca e apreensão e a Justiça concedeu. Apreendemos a arma”, contou o delegado.

No momento do cumprimento do mandado, o empresário não estava em sua residência. O delegado explicou que o armamento está em processo de aquisição, portanto, o empresário só poderia ter a posse de arma, dentro de casa e no seu estabelecimento comercial.

Segundo Vladson Nascimento, o acusado responderá pelos crimes de ameaça, disparo e porte ilegal de arma de fogo.