Em Macapá, MPF exige comprovação vacinal para entrada na sede

População em geral terá que apresentar o certificado na recepção da unidade, localizada no Bairro Laguinho.

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá anunciou, nesta sexta-feira (4), que vai exigir a comprovação do esquema vacinal contra a covid-19 completo e atualizado para entrada na sua sede no Bairro Laguinho, em Macapá. A medida vale para o atendimento presencial de usuários externos.

Serão aceitos como comprovantes o certificado de vacinação emitido pelo aplicativo Conecte SUS do Ministério da Saúde e o cartão expedido no momento da vacinação pelos órgãos de saúde locais. O uso de máscara e o distanciamento social continuam obrigatórios, como recomendam os protocolos sanitários em vigor.

O atendimento presencial foi suspenso entre janeiro e fevereiro, em razão do agravamento da pandemia no Amapá.

Com a queda no número de casos positivos, nas últimas semanas, o serviço foi restabelecido integralmente, mas de forma presencial o usuário externo deverá fazer a comprovação de imunização.

Além do atendimento presencial, das 11h às 16h, de segunda a sexta, o site e o aplicativo MPF Serviços estão disponíveis 24 horas por dia, onde podem ser feitas denúncias e acompanhamento processual.