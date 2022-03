Em Macapá, troca de válvula do coração via cateterismo reduz riscos e acelera recuperação

Procedimento é conduzido por equipe de jovens médicos no Hospital São Camilo, em Macapá

Por SELES NAFES

Cinco pacientes cardíacos já foram operados com sucesso, em Macapá, com a cirurgia que troca a válvula aórtica via cateterismo (T.A.V.I – sigla em Inglês). Traduzindo em miúdos, o procedimento substitui essa válvula essencial para o funcionamento do coração sem a tradicional (e mais arriscada) cirurgia convencional, popularmente conhecida como “peito aberto”.

A válvula aórtica é responsável pela ejeção de sangue para o restante do sistema circulatório. Cerca de 25% da população acima de 70 anos desenvolve degeneração (envelhecimento) da válvula aórtica e cerca 3% terão doença na forma grave, com calcificação e estreitamento grave da válvula, impedindo que o sangue seja distribuído pelo corpo. A forma grave é associada à alta mortalidade e expectativa de vida inferior a 2 anos.

O procedimento de TAVI vem sendo feito no Amapá na Cardioclínica no Hospital São Camilo e Setor de Hemodinâmica. A equipe é composta por quatro médicos, incluindo o cardiologista intervencionista Bruno Rebelo, que conversou com o Portal SelesNafes.Com.

Qual a função dessa válvula?

O fluxo sanguíneo é como uma correnteza. As válvulas impedem o fluxo contrário do sangue. O coração tem 4 válvulas e a aórtica é uma delas. Após a contração do coração, o sangue é ejetado passando para todo o corpo através desta válvula

O que acontece quando a válvula não consegue ejetar o sangue adequadamente?

O coração é responsável pelo bombeamento de 5 litros por minuto de sangue. Com o estreitamento da válvula fica mais difícil a distribuição de sangue no corpo, faltando sangue no cérebro e no próprio coração

E o que acontece?

Dor no peito, desmaio e a insuficiência cardíaca (coração fraco), podendo haver morte súbita. No passado, essa doença não tinha tratamento para os pacientes inoperáveis (sem possibilidade de cirurgia) ou que apresentavam risco de vida muito alto devido aos vários problemas de saúde

Só quem tem mais de 70 anos é que desenvolve a estenose aórtica?

Não. Existem problemas congênitos. Normalmente, a válvula aórtica tem 3 cúspides (folhetos). Em pacientes que nasceram com válvulas bicúspides (2 folhetos) essa degeneração é mais precoce, 50, 60 anos

Qual o material desta válvula?

Ela é feita de ligas de metal e tecido de pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração de boi ou porco. São fabricadas por cinco empresas multinacionais. A válvula já vem pronta para o implante

Como a válvula é colocada no paciente?

É feita sob punção. Não há cortes. Entra pelas artérias da perna e guiada ainda fechada, como se fosse um guarda-chuva, até o coração. É posicionada e liberada corrigindo o estreitamento

E como é a cirurgia convencional?

A cirurgia convencional é feita com toracotomia (abertura do tórax), transferindo o fluxo sanguíneo que passa a circular em uma máquina extracorpórea enquanto o cirurgião cardiovascular, com o coração do paciente parado, troca a válvula

Quanto tempo dura o procedimento transcateter (TAVI)?

Aproximadamente uma hora

Como é a recuperação depois da TAVI?

Até dois dias no hospital. No terceiro dia casa e vida normal com algumas pequenas restrições.

Já foram realizadas cirurgias no Amapá. Qual era o perfil desses pacientes?

Quatro acima de 70 anos e um com 50 anos que tinha um problema congênito e alto risco se fosse passasse por uma cirurgia convencional

É possível fazer a cirurgia por plano de saúde?

Sim, mas o paciente precisa preencher os critérios estabelecidos pela ANVISA. São pacientes acima de 70 anos ou aqueles chamados inoperáveis ou classificados como alto risco para cirurgia de troca de válvula convencional. Os planos de saúde são bem rigorosos neste aspecto. Infelizmente, ainda não é feita pelo SUS

Como é a equipe que realiza?

É chamada Heart-Team (equipe do coração). Somos quatro médicos especialistas ao mesmo tempo na cirurgia. Além de mim, Arthur Soutelo (cirurgião cardiovascular), Salomão Alcolumbre (ecocardiografista) e Felix Castillo (anestesiologista).

