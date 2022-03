Em Pedra, Beth desiste de concorrer a deputada federal

A prefeita não se sentiu segura para integrar uma nominata que poderá não ter votos suficientes para eleger dois deputados

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

No município de Pedra Branca do Amapari, cidade a 189 km de Macapá, a prefeitura continuará sob o mesmo comando. Beth Pelaes (UB) decidiu recuar da pré-candidatura à deputada federal, o que a obrigaria a renunciar ao mandato como gestora.

Depois que o partido dela decidiu não lançar candidatos a deputado federal, a prefeita tentou viabilizar uma candidatura pelo PSDB, mas a conta não estava fechando. A intenção, inicialmente, seria ter uma nominata (relação de candidatos) forte o suficiente para chegar ao coeficiente eleitoral, que é de 45 mil votos para eleger apenas um parlamentar.

No entanto, além de Beth Peales e do deputado federal Luiz Carlos, o PSDB encontrou dificuldades para achar outros nomes com potencial que ajudariam na somatória final. Ou seja, a legenda precisará trabalhar muito se quiser eleger pelo menos um deputado federal.

Beth está no segundo mandato como prefeita, que só terminará em 2024. Amanhã (31), no último dia do prazo de desincompatibilização, ela deverá fazer um anúncio público informando a decisão.