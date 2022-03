Em Pedra Branca, Beth vistoria escolas antes do retorno presencial

INTERIOR DO AMAPÁ

O ano letivo na rede municipal de Pedra Branca do Amapari, cidade a 189 km de Macapá, será presencial. Antes do retorno, que ainda terá data anunciada, a prefeita Beth Pelaes (UB) decidiu fazer uma vistoria nas escolas que estão passando por ajustes.

Ontem (7), no início da inspeção, ela estava acompanhada dos secretários de Educação e de Infraestrutura, e também conferiu o quadro de profissionais das escolas. A ideia é passar por todas as 11 escolas, começando pelas que estão na sede do município.

“Quero nivelar a qualidade das escolas, já estamos com um nível ótimo, porém, eu proponho uma parceria de ações para elevar a qualidade da educação no município”, disse Beth Pelaes.

As visitas nas escolas fazem parte de um cronograma onde o gestor e coordenadores vão até às unidades ouvir as demandas para resolvê-las rapidamente. O objetivo é definida a data de retorno assim que todas as escolas estiverem prontas.

“As vistorias nas unidades educacionais têm como objetivo acompanhar os serviços e verificar o que se pode melhorar. Nossa rede municipal de ensino está em constante aprimoramento para melhor atender o nosso público. Estamos investindo em melhorias na infraestrutura e trabalhando para a implantação do ensino de robótica”, detalhou o secretário de Educação, Carlos Medeiros.