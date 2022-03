Em Santana, passarelas dão mais colorido e segurança em comunidades

Obras estão sendo construídas nos bairros Provedor I e Baixada do Ambrósio

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A paisagem está mudando radicalmente em trechos alagados de bairros de Santana, município a 17 km de Macapá. Nos bairros Provedor I e comunidade do Ambrósio, na Área Portuária em Santana, passarelas novas, seguras e coloridas estão dando mais segurança e ajudando a mudar o astral do dia a dia. A construção de passarelas em concreto nesses dois locais está em fase de conclusão. Os serviços estão sendo executados com recursos destinados pelo senador Davi Alcolumbre (UB), através de emendas de bancada no valor de R$ 900 mil, com contrapartida do Prefeitura de Santana.

Nas passarelas L-13 e L-15, no Bairro Provedor I, os serviços avançam. Na região, foram erguidas mais de 400 metros de passarelas em concreto armado, incluindo estruturas de proteção nas laterais e iluminação em led, para garantir melhor acessibilidade e segurança para a população.

“Essas passarelas de concreto são para facilitar a vida das pessoas que moram aqui. São crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e cadeirantes. O corrimão, por exemplo, é para proteger as pessoas contra acidentes. A iluminação é para garantir mais segurança a noite e iluminar o caminho das pessoas. É a prefeitura garantindo mais mobilidade humana e boas condições para as pessoas se locomoverem dentro das suas comunidades”, disse o prefeito Bala Rocha.

A moradora Aline Silva, contou que antes as dificuldades eram grandes, já que eram comuns os acidentes de crianças e principalmente, de idosos.

“A passarela está muito boa e agora tem corrimão. É importante para as crianças, pois evitar acidentes e era tudo que a gente tanto queria durante anos”, afirmou.

Já na comunidade do Ambrósio, estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão, com articulação decisiva do senador em duas frentes de trabalho. Lá, mais especificamente, nas passarelas 14 de janeiro, 30 de novembro e 31 de março, serão 1.072 metros de passarelas em concreto armado. O Ambrósio é uma comunidade que tem sua estrutura em palafitas, com precariedade de pontes em madeira. Com as passarelas em concreto, estima-se que mais de 15 mil pessoas serão beneficiadas.

“Aqui o que está ocorrendo é o resgate da dignidade da população. Eu agradeço muito ao senador Davi, ao prefeito Bala pela melhoria dessas passarelas. Tudo isso é de uma relevância gigantesca já que as passarelas em concreto, vão possibilitar o trânsito de idosos, cadeirantes e crianças, com mais segurança”, finalizou o líder comunitário Benedito Sá.