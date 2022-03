Em Tartarugalzinho, crianças vacinadas ganham ingressos para o circo

A ideia é aumentar a adesão às campanhas contra a covid-19 e atualizar a caderneta de vacinas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Na tentativa de convencer os pais a vacinar os filhos contra a covid-19 e atualizar a caderneta, a prefeitura de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, decidiu adotar uma estratégia diferente. Aproveitando a presença de um circo na cidade, o prefeito Bruno Mineiro (UB) decidiu que cada criança vacinada ganhará um ingresso para o espetáculo.

A medida começou a valer esta semana, e ontem (25), as primeiras crianças contempladas começaram a receber os ingressos e a assistir ao show.

“Eu fui no espetáculo do Circo Romanov no último final de semana, aqui mesmo em Tartarugalzinho, com minha esposa Liliane, e meu filho Vitor. Saí de lá tão feliz, e acho que todos devem ter a oportunidade de ir ao show. Então pensei, vamos premiar com ingresso aos que buscarem vacinação. Assim a gente aumenta a cobertura vacinal na região, e ainda dá oportunidade para os nossos cidadãos se divertirem”, justificou o gestor.

Além da covid-19, a Secretaria de Saúde de Tartarugalzinho quer combater o sarampo e a caxumba. Desde o ano passado, a prefeitura tem feito campanhas de incentivo à multivacinação com pontos em vários pontos da cidade, e doou até bicicletas para os 50 primeiros vacinados. Deu certo.

Até agora, 97,75% do público alvo foi vacinado com 1ª dose da covid-19, e 69,15% com a segunda. A tríplice viral tem cobertura de 70%; e para as vacinas realizadas até os 6 meses de vida, neste caso a BCG, hepatite B, rotavírus, pentavalente, pneumocócica e meningocócica, a média de cobertura é 65%.

A expectativa é de que a estratégia do circo aumente ainda mais a adesão.