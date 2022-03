Empresário de alimentos acusado de tráfico dentro do Iapen é libertado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A justiça mandou soltar o empresário Cleyton dos Santos Amanajás, dono da empresa contratada para fornecer alimentos para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O empresário, policiais penais e dois nutricionistas são investigados pela Polícia Federal e Ministério Público do Estado suspeitos de participação no esquema de entrada de drogas, armas e celulares no presídio usando a estrutura da firma.

Cleyton Amanajás foi preso no âmbito na Operação Blindness, no último dia 10 de março. Mandados de prisão também foram cumpridos contra dois policiais e mais um nutricionista da empresa.

A PF diz ter encontrado planilhas da empresa que revelam pagamentos mensais a internos, parentes e até fornecimento de refeições diferenciadas para alguns detentos.

No dia 4 de fevereiro, a nutricionista Kenya Kemmer foi presa acusada de deixar na cozinha da penitenciária uma caixa contendo 11 quilos de drogas, uma arma de fogo, munição e mais de 50 celulares.

No caso do empresário, o desembargador Mário Mazureck, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), acatou a tese da defesa, conduzida pela advogada Marcilene Rocha. O pedido de liminar diz que, apesar dos indícios apontados pela polícia, a acusação contra ele foi genérica e não há provas da participação no esquema. O empresário é réu primário, e também estaria sendo ameaçado de morte dentro do Iapen.

Amanajás responderá ao processo cumprindo medidas cautelares, como a apresentação mensal em juízo, proibição de frequentar bares e boates, recolhimento domiciliar noturno e manter a distância dos demais investigados.