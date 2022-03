Empresário morre em motel com jovem de 25 anos

Vítima foi identificada como Ezir Oliveira das Chagas, de 59 anos

Por OLHO DE BOTO

Um empresário de 59 anos morreu quando estava na companhia de uma jovem de 25 anos, na noite desta quarta-feira (1º), em um motel localizado no Bairro Pacoval, em Macapá.

Ezir Oliveira das Chagas era dono de uma loja de informática no centro da capital do Amapá. Foi sua acompanhante quem chamou a gerência do hotel e comunicou que ele estava passando mal.

Em seguida, o Samu foi acionado e constatou que o empresário já estava sem vida, segundo apurou o delegado da Polícia Civil, Wellington Ferraz, titular da Homicídios.

Em depoimento, a jovem informou que o casal ainda estava nas preliminares quando o empresário apresentou os primeiros sinais de que não estava bem.

“Eu estava em cima dele quando percebi que ele estava passando mal”, comentou ela ao delegado Wellington Ferraz.

A mulher foi liberada após o depoimento. Agora, a investigação aguarda o laudo da polícia científica para saber a causa da morte e concluir o inquérito.

Por enquanto, a suspeita é a de que o empresário tenha sofrido um ataque cardíaco, mas ainda não é possível afirmar que o mau súbito foi provocado após a ingestão de algum estimulante sexual.

Os peritos não encontraram marcas de agressão no corpo dele.