Estado incentiva pesca e recria de camarão com entrega de kits

Beneficiados são pescadores da Comunidade de Vila Maranata, na região do Ajuruxi, município de Mazagão.

Quarenta famílias da Vila Maranata, no Rio Ajuruxi, município de Mazagão, foram contempladas pelo Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI) com kits para iniciar o projeto de pesca e recria de camarão. O investimento, do Governo do Amapá, é de R$ 600 mil.

Os kits incluem motor de popa, malhadeiras, caixa térmica, freezer, mapati (peças para pesca do camarão, sendo 50 para cada associado), balança, gaiola para recria, canoa e ração para engorda do camarão.

Os itens incentivam o desenvolvimento da pesca, uma das principais atividades econômicas da região, que é cortada por grandes rios amazônicos. A entrega, feita pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Amapá (SDR), ocorreu no último fim de semana.

Os produtores da comunidade poderão agora pescar e estocar o camarão vivo e, ainda, usar técnicas de engorda para, em seguida, comercializá-lo. Inicialmente, com as metodologias, os beneficiários poderão aumentar sua renda em até 70%, segundo a SDR.

“Isso é valioso, e se trabalharmos com dedicação, é o início de uma mudança econômica dentro de nossa localidade. Sabemos que com todo esse aporte poderemos ter uma renda maior e, assim, haverá uma outra realidade para nós”, enfatizou o jovem pescador da comunidade, Jefferson Baia, um dos contemplados com os kitis.

Neste arranjo de recria de camarão houve um investimento geral de cerca R$ 1,2 milhão, atendendo, ao todo, quatro associações e 80 famílias, sendo todas de Mazagão, com o repasse de equipamentos para pesca e armazenamento do camarão.

O secretário da SDR, Janner Gazel, destacou que os incentivos para a produção vão continuar na próxima safra do PPI.

“Estamos concluindo uma fase, mas vamos permanecer acompanhando a comunidade com auxílio técnico e já visando o próximo PPI da safra 22/23, em que a localidade será atendida com mais abrangência e mais associados serão acolhidos”, informou.

Presente na entrega, o deputado estadual e produtor rural, Jesus Pontes (PTC), falou sobre os detalhes do programa e a relevância desse serviço aos produtores.

“Queremos sempre oportunizar o pequeno pescador ou produtor pois, desta forma teremos o setor produtivo forte e esse é o objetivo do PPI, criar ocasiões para melhorar as políticas do produtivas no campo”, declarou.