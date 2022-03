Ex-paciente será indenizada após cirurgia no nariz

Juíza entendeu que houve imperícia. Vítima diz que problema dificulta convívio social até no local de trabalho

Por SELES NAFES

A clínica do médico Sérgio Brito acaba de ser condenada mais uma vez numa ação movida por uma ex-paciente que alega ter sofrido deformação após uma cirurgia plástica. O médico terá que indenizar a vítima em R$ 20 mil, de acordo com decisão de primeira instância.

A sentença foi da juíza Alaíde de Paula, da 4ª Vara Cível de Macapá. A ex-paciente informou no processo que, em 2015, contratou a clínica por R$ 6 mil para um procedimento conhecido como rinoplastia, cirurgia estética no nariz. No entanto, ela teria notado uma “irregularidade” no local durante o período pós-operatório, que seria uma espécie de “vácuo lateral” com aspecto escurecido.

A mulher assegurou que o problema estético impede o convívio social até no local de trabalho por se sentir envergonhada. A defesa do médico alegou no processo que a paciente recebeu todas as orientações, inclusive informações “sobre a impossibilidade de garantir resultado, por existirem condições físicas pré-existentes e características de reações peculiares a cada organismo”.

Ao analisar o pedido, a juíza se baseou no laudo pericial que constatou que o médico deixou de retirar “toda a giba óssea, causando irregularidade e assimetrias”.

“Restou demonstrada a falha na prestação dos serviços do requerido (médico) que gerou danos a autora, devendo ser devidamente indenizada”, comentou a juíza.

A clínica e o médico, já condenados em processos anteriores, poderão recorrer da decisão.