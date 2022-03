Ex-presidiário é preso com carro de motorista assassinado

O dono do carro foi executado na última quinta-feira (3), em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O ex-presidiário Roberto Marques Teixeira, de 28 anos, foi preso neste sábado, 6, com o Fiat Mobi que pertencia ao motorista de aplicativo Ualax Bruno Almeida da Silva, de 28 anos.

O veículo havia sido roubado na última quinta-feira, 3, ao término de uma corrida que o trabalhador havia feito do município de Santana para a zona sul de Macapá.

Na chegada ao local combinado, no Bairro Jardim Marco Zero, Ualax foi emboscado pelos passageiros e executado com 4 tiros.

O carro já estava com outra placa, porém, um pedaço de adesivo no vidro de trás, indicava o grupo de trabalho do motorista assassinado. O adesivo havia sido arrancado quase por inteiro.

Além disso, o carro apresentava um pequeno amassado no capô e alguns arranhões no para-choque, características próprias que foram fundamentais para o reconhecimento, feito por um motorista que passava pelo Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Após ter a certeza de que se tratava do mesmo carro, o motorista decidiu segui-lo e ligou para o 190.

Já na zona norte, ao perceber que estava sendo alcançado por uma viatura do BPRE, o suspeito abandonou o carro e fugiu rumo a uma área de pontes do Bairro São Lázaro, levando consigo o filho de 5 anos, a criança também estava dentro do carro.

Roberto Marques tentou se esconder em um residencial, mas foi localizado e preso pelo 2º Batalhão da Polícia Militar.

À polícia, ele negou envolvimento no latrocínio do motorista, disse apenas que havia recebido 50 gramas de drogas para levar o carro até o km-9 (AP-440, na zona oeste), onde deveria entregá-lo a uma terceira pessoa e que a ordem teria partido de um homem conhecido como Rafael.

Roberto Marques Teixeira já havia cumprido pena no Iapen por roubo. Ele estava em liberdade desde janeiro. No bolso do ex-presidiário, a polícia encontrou porções de drogas e a chave do Fiat Mobi.

Agora, ele deverá responder pelos crimes de receptação, posse de drogas e adulteração veicular. A morte do motorista segue sendo investigada pela Polícia Civil.