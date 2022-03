Ex-vendedora de doces se torna a 1ª mulher piloto do GTA no Amapá

A subtenente irá pilotar o avião CESSNA T210N, da Segurança Pública do Estado. Na foto, ao lado do marido que também se formou

Por RODRIGO ÍNDIO

Ainda quando criança, Anne Kelly Silva Ribeiro Dias descobriu o amor pela aviação. Para satisfazer sua paixão, seu pai, pessoa humilde e sem muitos recursos, levava-lhe para passear no Aeroporto de Macapá e ver os aviões pousando e decolando. Na época, a garota já dizia: “um dia vou viajar de avião”.

Hoje, aos 40 anos, ela é subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, aprendeu a pilotar avião [de pequeno porte] e é a primeira mulher a integrar o Grupo Tático Aéreo (GTA) da Segurança Pública do Amapá.

Mas a trajetória não foi fácil. Ela chegou a vender doces na rua para seguir em busca de seu sonho.

Trajetória

Anne Silva entrou para carreira militar em 2006. Em 2011, durante uma reunião de trabalho, seu chefe de setor falou sobre o início do GTA e, naquele ano, também sobre a falta de pilotos de avião.

“Fiquei muito animada e compartilhei com o meu esposo [Edgar Tavares Dias, que passou 16 anos na PM e há 2 anos é agente da Polícia Civil do Amapá], o qual se animou também, e juntos fomos atrás dessa oportunidade. Em outubro de 2011, fizemos o teórico de Piloto Privado de Avião (PPA)”, lembra Kelly.

Como estava com poucos recursos nesse período, o casal decidiu se organizar melhor para poder fazer as horas de voo do PPA e, simultaneamente, o Teórico de Piloto Comercial de Avião (PCA). A 2ª etapa foi feita em meados de 2013, durante as férias.

Nesse período, houve altos e baixos com a venda e compra de imóveis para viabilizar a continuidade do curso. Porém, ambos precisaram dar uma pausa no projeto, foi quando vieram os filhos. Em 2020, de forma repentina, o casal deu continuidade no sonho de piloto.

“Vendemos um terreno que tínhamos comprado em 2013 e investimos todo o dinheiro na nossa formação de PCA. Todas as fases foram feitas em Belo Horizonte, na Escola de Aviação Civil Starflight, no aeroporto Carlos Prates”, conta Kelly.

Em 2021, o casal fez a banca da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e tirou o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de primeira classe. Em dezembro, foram feitas horas de voo para concluir o curso. Em 6 de março de 2022, o casal retornou a Macapá.

“Foram 3 meses de muitos desafios, meteorologia instável em Minas, mas que Deus, com sua infinita bondade, nos ajudou a vencer”, comemora a subtenente.

Agora, Anne Kelly tem licença de piloto comercial de avião monomotor, com a habilitação em IFR (para poder voar por instrumentos) na falta de visibilidade.

1ª mulher no GTA

No dia 8 de março de 2022, em uma comemoração do Dia Internacional da Mulher, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp), Anne Kelly recebeu a notícia pelo secretário, coronel Carlos Souza, que em breve ingressaria no grupamento.

Anne buscou preencher todos os requisitos exigidos no estatuto em vigor do GTA para preencher a vaga de piloto de aeronave de asa fixa (avião). A subtenente passará por um período de adaptação e treinamentos para servir à população. Ela diz ser um momento de grande responsabilidade.

“Ao mesmo tempo que me sinto lisonjeada, também sinto o dever de corresponder às expectativas daqueles que me deram essa tão nobre oportunidade. Espero, também, que seja uma inspiração pra outras mulheres, independente da atual condição financeira, não desistirem de seus sonhos. Lutem, pois uma hora tudo vai valer a pena. Já vendi doces na rua, já fui vendedora em loja no Centro, já tive que parar de estudar na Unifap por falta de dinheiro pro transporte, mas a minha fé em Cristo Jesus que não me deixou desistir. Todo concurso que aparecia eu estudava e fazia. Uma hora deu certo”, finalizou.