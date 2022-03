GEA anuncia reajuste de diárias a militares e civis; PMs pedem recuperação de perdas

Ainda pela manhã, policiais militares fizeram um protesto em frente à Alap para pressionar os deputados a cobrar reajuste salarial do governo

Da REDAÇÃO

O governador Waldez Góes (PDT) assinou nesta terça-feira (29) dois decretos que padronizam o pagamento de diárias para servidores militares e civis. O ato ocorreu ao mesmo tempo em que policiais militares faziam um protesto em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) por reajuste salarial maior que os 10% e vale alimentação de R$ 500 concedidos este mês a todos os servidores.

Os dois decretos assinados hoje estabelecem que as diárias serão pagas com os mesmos valores, independentemente da função, cargo ou patente. Para as viagens intermunicipais, R$ 220; e interestaduais, R$ 450. A medida já vale para abril. Os valores deverão custear despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento. Antes, os valores eram de R$ 72 a R$ 123,84 (dentro do Amapá); e de R$ 150,67 a R$ 320,77 (outros estados).

“No caso dos militares, do soldado ao coronel, e dos civis, do motorista ao secretário de estado, receberão o mesmo valor de diárias. Assim fazemos justiça, garantindo que haja equidade e fortalecendo a política de valorização dos servidores do estado do Amapá”, explicou o governador durante reunião com parlamentares e gestores sobre a agenda de valorização dos servidores.

“Todos os benefícios já anunciados devem-se a um grande esforço fiscal, que nos permitiu garantir os reajustes aos nossos servidores. E nós temos vários projetos nesta agenda para apreciação pela Assembleia Legislativa”, ressaltou o governador.

Enquanto o encontro ocorria no Palácio do Setentrião, policiais militares faziam manifestação para pressionar os deputados estaduais a cobrar do governo um reajuste maior. A categoria alega perda superior a 42% por causa da inflação.