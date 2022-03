Gesiel será pré-candidato ao governo pelo PRTB, e já encara ‘saia justa’

Oficial de justiça e pastor evangélico terá que apoiar Sueli Pini, e não mais Damares Alves ao Senado

Por SELES NAFES

Depois de levar diversas portas na cara, o oficial de justiça, professor e pastor evangélico, Gesiel Oliveira, foi acolhido em um partido de direita no Amapá, o PRTB. A filiação ocorreu neste fim de semana, quando também foi lançada a pré-candidatura dele ao governo do Estado.

O convite para filiação no PRTB foi do presidente do partido, Jurandir Moraes, que já tinha recebido a filiação da ex-desembargadora Sueli Pini. Além de Gesiel, militares e empresários também se juntaram à legenda considerada de direita/conservadora/cristã.

O pastor evangélico, que sempre pontua em pesquisas de consumo interno de vários partidos, vinha encontrando dificuldades para se filiar a um partido. Ele chegou anunciar que estava no Patriotas, mas depois soube que não seria lançado como pré-candidato ao governo.

No total, ele foi rejeitado por cinco partidos do campo bolsonarista, entre eles o PSL e o Podemos. Durante a jornada para encontrar uma nova casa política, ele queixou-se de sabotagem supostamente comandada por “alguém em Brasília”.

Durante a filiação, Gesiel ressaltou a importância do agronegócio, agricultura familiar e empreendedorismo como os principais meios para combater o índice de desemprego no Amapá.

Apesar da empolgação e sensação de vitória pela filiação, já registrada no TSE, o pastor chega ao PRTB sendo obrigado a retirar o apoio que dava à pré-candidatura ideológica da ministra Damares Alves ao Senado, supostamente pelo Amapá. O PRTB deverá ter sua própria pré-candidatura ao Senado, da ex-desembargadora Sueli Pini.

Contudo, Damares não deverá ser candidata pelo Amapá. Ela ficou de desembarcar em Macapá no próximo dia 31 para fazer um anúncio importante, que deve ser a retirada do nome dela e o apoio ao pastor Guaracy Júnior, hoje no PTB, líder das igrejas do Evangelho Quadrangular.