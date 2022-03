Grupo que tentava financiar carros documentos falsos é preso

Eles tentavam financiar um carro avaliado em mais de R$ 100 mil. Seis pessoas foram presas no Bairro Coração, na região oeste, Região Metropolitana de Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Uma ação do Bope com apoio da Polícia Rodoviária Federal, ocorrida nesta terça-feira (22), terminou com 6 pessoas presas e na apreensão de dinheiro e documentação falsas.

Além disso, os veículos em que os suspeitos estavam, uma picape Strada e uma Captiva, foram levados para a delegacia.

De acordo com informações repassadas à polícia, o grupo vinha tentando, há vários dias, financiar um carro avaliado em mais de R$ 100 mil, numa concessionária da zona oeste de Macapá, com a utilização de declaração de imposto de renda e uma procuração registrada em cartório falsificadas em nome de uma vítima que já havia registrado ocorrência, denunciando que o nome dela estava sendo usado sem autorização por estelionatários.

Ainda segundo a polícia, durante busca pessoal, foram encontradas duas carteiras de habilitação falsas e uma quantia de R$ 5 mil.

A tentativa de golpe teria sido impedida por um dos vendedores da loja, que comunicou à polícia. Segundo o sargento Marco Antônio, do Bope, o funcionário desconfiou da habilitação apresentada para o processo de aprovação do financiamento. O documento era grosseiramente falsificado.

O grupo, então, passou a ser monitorado e depois capturado, no Bairro Coração, também na zona oeste.

Na delegacia, os suspeitos foram ouvidos e depois libertados, pois segundo o delegado de plantão, a prisão não foi em flagrante – já havia sido registrado Boletim de Ocorrência há dois dias. Agora, o grupo será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. Por esta razão, nenhum nome foi divulgado pela polícia.

Segundo o inspetor Louvem, da PRF, os acusados foram apresentados por documentação falsa e associação criminosa.