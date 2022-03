Helicóptero com senador e governador está há quase 4h sem comunicação

Torre de controle de Monte Dourado chegou a confirmar que converso com o piloto sobre um pouso de emergência ou segurança em comunidade rural

Por SELES NAFES

O helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA) que transportava o senador Davi Alcolumbre (UB-AP) e o governador Waldez Góes (PDT) está sem comunicação com equipes em terra e com torres de controle há cerca de 4h. A informação foi confirmada na noite deste domingo (27) pela assessoria de comunicação do parlamentar.

O Portal SelesNafes.Com apurou que a aeronave decolou de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, por volta depois das 15h. O helicóptero teria feito um pouso de emergência por causa do mau tempo na comunidade de Sororoca, em Laranjal do Jari. Essa informação chegou a ser confirmada pela torre de controle de Monte Dourado, distrito de Almeirim (PA).

Contudo, às 16h12min, a aeronave teria decolado novamente, mas não houve mais comunicação. O helicóptero não chegou em Laranjal do Jari e nem em Macapá. Na aeronave estavam apenas o senador, o governador e o piloto identificado como comandante Soares.

Três equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do Estado, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros saíram de Macapá no início da noite em direção ao trecho sul da BR-156.

O comando do GTA acredita em pouso de emergência ou segurança, que é um protocolo em casos de chuva ou vento forte. Por isso, acredita-se que eles tenham pousado às margens da BR-156 ou em uma comunidade próxima para aguardar o tempo melhorar.

Até às 20h, ainda não havia nenhuma comunicação. As famílias do governador Waldez e do senador Davi já foram avisada sobre a falta de comunicação.