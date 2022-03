Homem compartilhava pornografia infantil de Macapá, diz PF

Mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta terça-feira no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Um homem de 29 anos foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra pornografia infantil em Macapá, na manhã desta terça-feira (29), na capital amapaense. O suspeito não teve o nome divulgado pelas autoridades.

A ação policial, batizada de Operação Zero Byte, cumpriu um mandado de busca a apreensão, expedido pela Justiça Federal no Amapá, na residência do investigado, que é morador do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da capital amapaense. A casa fica bem próxima à orla do bairro.

Segundo a PF, o homem armazenou e compartilhou pelo menos 17 arquivos caracterizados como conteúdo de pornografia infantil.

Por meio de dispositivos de investigação eletrônicos, foi possível constatar que ele fazia download de imagens da rede de computadores e os disponibilizava na internet para outras pessoas que praticam esse tipo de delito.

As condutas apuradas até o momento incidem em crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), sobretudo de armazenamento e compartilhamento de imagens contendo pornografia infanto-juvenil.

As penas somadas, em caso de condenação, podem chegar a oito anos de reclusão.

Em 2021, a Polícia Federal deflagrou cinco operações para repressão desse crime no Estado do Amapá. Foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão, além da prisão de quatro pessoas.