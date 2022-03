Homem é executado a tiros ao chegar em casa

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (7), no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Pablo Alberto Maciel Farias, de 35 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (7), na frente do apartamento onde morava, na zona sul de Macapá.

A execução ocorreu no Bairro do Trem, por volta de 22h30, e o atirador, segundo uma testemunha, teria saído de dentro de um pálio escuro. A numeração da placa não foi anotada.

No corpo da vítima, entre entradas e saídas produzidas por disparos de pistola calibre 9mm, os peritos encontram 17 perfurações.

O delegado responsável pela investigação, César Ávila, apurou que a vítima não tinha antecedentes criminais.

Os bandidos estacionaram o carro usado na fuga no cruzamento da Rua Jovino Dinoá com a Avenida Acelino de Leão – na esquina tem um supermercado, um restaurante, um açougue e uma construção.

De lá, ficaram monitorando a chegada de Pablo, que foi executado quando se aproximava de casa, pelo passageiro que estava no banco da frente.

Quando os policiais do Batalhão de Força Tática e o Samu chegaram ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais. A motivação para a execução e a identidade dos criminosos ainda são desconhecidas.

Ávila apurou que antes de ser assassinada, a vítima estava em um comércio nas proximidades, junto com um irmão e uns amigos. Ele saiu de lá de bicicleta e foi para casa. Quando chegou na frente de casa, na Acelino de Leão, entre as ruas Jovino Dinoá e Odilardo Silva, o carro se aproximou e o passageiro saiu do veículo, já disparando.

“Foi um homicídio bastante violento, provavelmente o monitoraram e esperaram até a vítima ficar sozinha. Quanto à motivação, estamos apurando, a vítima não tinha antecedentes criminais. Mas, deve ter arrumado desavença com alguém que o queria morto”, comentou o delegado.

A PM fez incursões pela região, mas até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso. Informações que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas ao Disk Denúncia da Delegacia de Homicídios: (96) 99170 4302.