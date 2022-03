Homem que tentou matar mãe e filho após desavença com vizinhos é preso

Crime e prisão ocorreram no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 25 anos foi preso nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (17), acusado de tentar matar os vizinhos, mãe e filho, em Macapá. O menino tem apenas 13 anos de idade. O crime e a prisão ocorreram no Bairro Brasil Novo, zona norte da capital, no dia 1º de outubro de 2021.

A investigação foi da Delegacia de Crimes Contra a Criança e Adolescente (Dercca) e da Coordenadoria de Operações e Recurso Especiais (Core) da Polícia Civil do Amapá.

De acordo com o delegado Ronaldo Entringe, da Dercca, um mês antes do crime, o acusado, Ismar Santos Paixão, já teria invadido a casa das vítimas e, armado, ameaçado ambos de morte.

No mês seguinte, segundo a polícia, ele passou em frente a casa das vítimas, sacou uma arma e começou a disparar em direção ao local. Em seguida, atirou no adolescente, que estava bem próximo à casa, atingindo-o na perna e no braço. O jovem sobreviveu.

No decorrer da apuração, a polícia descobriu que a casa de Ismar era uma boca de fumo. Isso foi descoberto quando a polícia soube de uma desavença entre a esposa dele e a vizinha que ele tentou matar.

A companheira do acusado já foi presa em flagrante por tráfico de drogas. E, segundo as investigações, a esposa de Ismar alega que a mãe do adolescente foi quem fez a denúncia à polícia à época.

“Então é uma briga de vizinhos que ele resolveu pôr fim tentando ceifar a vida da vizinha e do filho dela”, completou o delegado.

Além disso, há cerca de 5 anos, já havia ocorrido uma briga em que elas foram as vias de fato. Dois dias depois das tentativas de homicídio, a mãe do adolescente recebeu uma ligação telefônica e foi ameaçada pela companheira do acusado.

“Diante destes fatos, representamos pela prisão preventiva dele e busca e apreensão da arma que ele sempre carregava na cintura, porque depois dele ter sido chamado aqui na delegacia, continuou a ameaçar as vítimas de morte. A Justiça aceitou nosso pedido e hoje nós demos cumprimento a esta prisão”, relatou o delegado.

A arma não foi encontrada, mas a polícia apreendeu algumas porções de droga na casa do acusado. Ismar Santos Paixão foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.