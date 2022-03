Investigado por golpes se passava por policial e usava arma para intimidar vítimas, diz polícia

O acusado teria apontado a pistola para uma das vítimas dentro de um supermercado de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá apreendeu, na quarta-feira (30), uma arma e munições de um homem investigado por estelionato. A pistola teria sido usada para intimidar e ameaçar uma das vítimas. O suspeito não teve a identidade revelada pelas autoridades.

A investigação é da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), sediada no Aeroporto Internacional de Macapá. Segundo a delegada Aurea Uchoa, o suspeito é investigado por vendas fraudulentas de aparelhos telefônicos pela internet, do modelo iPhone.

De acordo com a apuração, ele anuncia com fotos nas redes sociais os equipamentos e, depois que recebe o pagamento, corta o contato com as vítimas sem entregar o prometido.

Uma das vítimas localizou o acusado e foi ao encontro dele, dentro de um supermercado. Ao ser cobrado, o suspeito se irritou e sacou a pistola, se identificou falsamente como policial e ameaçou a vítima, que denunciou o caso à polícia.

“Fizemos as consultas necessárias e verificamos que a pessoa envolvida tem apenas licença para a posse de arma de fogo, ou seja, não poderia portar a arma fora de sua residência. Representei pela busca e apreensão domiciliar e conseguimos apreender a arma de fogo”, explicou a delegada.

Ela informou, ainda, que o investigado se identificou como policial em outras situações também. Segundo Aurea Uchoa, ele será indiciado pelos crimes de estelionato virtual e porte ilegal de arma de fogo.