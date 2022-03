IPVA: Amapá prorroga prazo para pagamento de cotas e licenciamento

Agora contribuinte tem mais 30 dias para obter desconto no pagamento em cota única. Prazo máximo para licenciamento encerra em outubro e fiscalizações iniciam em 1º de novembro.

O Governo do Amapá prorrogou o prazo para o pagamento das cotas do IPVA 2022 por mais 30 dias. Agora o contribuinte tem até 30 de abril para o pagamento da cota única ou 1ª cota, que antes venceria em 31 de março.

Em janeiro, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) alterou as datas dos vencimentos para o dia 30 de cada mês. Com a prorrogação, o início das fiscalizações para o documento atualizado será a partir de 1º de novembro.

A iniciativa oportuniza ao contribuinte obter o desconto no pagamento em cota única, que garante o desconto de 20% no valor total do tributo.

A alteração não se aplica a veículos novos adquiridos em 2022, cujo prazo de pagamento permanece de 30 dias a contar da data de emissão do documento fiscal que transfere a propriedade do veículo, ou ainda, do certificado de registro de veículo (DUT).

Calendário

Cota Única ou 1ª Cota, Licenciamento – 30/04;

2ª Cota – 30/05;

3ª Cota – 30/06;

4ª Cota – 30/07;

5ª Cota – 30/08;

6º Cota – 30/09.

Prazo máximo para licenciamento – 31/10

Início da fiscalização – 01/11