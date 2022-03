Jaci Amanajás é empossado deputado estadual

O médico substitui a deputada Marilia Góes (PDT), que renunciou ao mandato para ocupar a vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Compartilhamentos

Foi empossado nesta terça-feira (8) como deputado estadual da Assembleia Legislativa do Amapá o médico Jaci Amanajás (MDB).

Ele entrou na vaga deixada pela deputada Marília Góes (PDT), que renunciou ao mandato para ocupar vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A posse aconteceu, na Sala de Reuniões da Presidência, logo após a leitura da renúncia de Marília na sessão ordinária. Jaci Amanajás retorna ao parlamento para o quarto mandato.

“A posse é um presente de Deus e no dia bem especial que é o Dia da Mulher e aproveito para parabenizar todas às mulheres. Tenho a grata satisfação de retornar à Assembleia Legislativa, depois de dois anos e darei continuidade ao trabalho em prol da unidade do parlamento e do desenvolvimento do estado”, disse Jaci.