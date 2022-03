Jovem é baleado em tiroteio

Confronto ocorreu na zona norte de Macapá.

Um jovem de 21 anos de idade ficou ferido após um tiroteio entre membros de facções rivais na zona norte de Macapá.

O caso ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (18), na Rua Aquariquara, no Conjunto Oscar Santos, localizado no Bairro Ipê.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) moradores ligaram desesperados informando uma troca de tiro e que havia tem um lesionado no local.

A PM foi deslocada para o local e uma equipe do constatou que Christian Vilhena Trindade havia levado um tiro no pé.

Segundo a PM, no local foi encontrado uma motocicleta com restrição de furto roubo de placa QLN7752. Mas, ninguém quis dar mais informações sobre o ocorrido no local.

Cristhian, que não tem antecedentes criminais, e estaria passando no momento do tiroteio, foi levado ao Hospital de Emergência.