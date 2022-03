Jovem esportista morre ao fazer exercícios em casa

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá deve investigar a morte Rothillo Barbosa Barata, de 32 anos, ocorrida na madrugada desta terça-feira (29), numa residência localizada no fim da pista do Aeroporto, no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá.

A ocorrência foi atendida pelo delegado Wenderson Braga. Segundo ele, a esposa da vítima contou que ela e Rothillo Barata estavam assistindo a um filme, por volta de 3h30, quando, de repente, ele começou a fazer exercícios físicos.

Ainda de acordo com relato da mulher, ela foi até a cozinha e quando voltou encontrou a vítima caída e, aparentemente, desmaiada. A esposa tentou fazer massagem cardíaca, mas sem êxito.

O socorro médico foi acionado e o Corpo de Bombeiros encaminhou Rothillo Barata ao Hospital da cidade, mas ele já chegou em óbito na unidade de saúde.

Fontes do Portal SelesNafes.com na cidade comentaram que a vítima gostava de práticas esportivas e de se manter em forma. Nas redes sociais, gostava de exibir o porte físico atlético.