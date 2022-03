Justiça manda presidente da Câmara de Ferreira Gomes voltar ao cargo

Radson Almeida estava proibido de frequentar prédios municipais. Tribunal considerou que houve excesso de prazo

Por SELES NAFES

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) suspendeu o afastamento do presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes, Radson Almeida (PP). Os desembargadores seguiram o entendimento do relator do processo, Carlos Tork, de que havia excesso de prazo na proibição de o parlamentar frequentar o prédio do Legislativo. Além disso, o Ministério Público do Estado não denunciou o vereador.

Radson estava afastado das funções desde abril de 2021, quando o Ministério Público do Estado deflagrou a Operação Octopus. O parlamentar, que é cunhado do prefeito Divino Rocha, foi acusado de não fiscalizar gastos da prefeitura e de ainda articular decisões políticas para supostamente acobertar irregularidades na gestão. A defesa do vereador negou todas as acusações, e o mandado de prisão chegou a ser revogado. No entanto, ele ficou proibido de entrar em prédios municipais, incluindo a Câmara.

Para a defesa, que ingressou com um habeas corpus, a falta de denúncia do MP prolongava as medidas cautelares e impedia o parlamentar de trabalhar. Além disso, não haveria “razoabilidade ou proporcionalidade na manutenção das medidas cautelares que representam indevida interferência do Poder Judiciário nas atividades do Poder Legislativo”.

Nesta quinta-feira (10), quase 1 ano depois, o desembargador Carlos Tork comunicou a Vara de Ferreira Gomes sobre a remoção das medidas cautelares.