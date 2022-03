Latam suspende voos entre Macapá e Belém

Empresa responsabilizou a alta no preço dos combustíveis

Por SELES NAFES

A partir de 1º de abril, a Latam suspenderá os voos entre Macapá e Belém pelo menos até o dia 31 de maio. A decisão da empresa, anunciada nesta sexta-feira (18), ocorre em função da alta dos combustíveis.

Macapá foi incluída numa relação de 21 destinos afetados pela decisão da empresa, que justificou a medida como sendo necessária em função da alta mundial do petróleo ocasionada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Por enquanto, entre as grandes empresas aéreas a Latam foi a única a anunciar essa decisão.

Além de Macapá e Belém, a suspensão atinge operações ativas e que ainda seriam iniciadas em cidades como São Paulo, Brasília, Maringa, Vitória (ES), Imperatriz (MA), Porto Alegre (RS), Sinop (MT) e outras. Na Amazônia, estão impactadas as cidades de Macapá, Manaus (AM), Belém e Porto Velho (RO). Clique aqui para conferir a lista completa das cidades.

Macapá acaba sendo uma das cidades mais atingidas porque já vinha sofrendo com a redução da malha aérea numa crise que ficou ainda mais acentuada na pandemia de covid-19. Com isso, apenas Gol e Azul continuarão operando no trecho.

A Latam informou que quem tinha assentos comprados para este período de dois meses poderá pedir remarcação ou reembolso, além de ter a opção de escolhe outra rota.