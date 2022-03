Liberado, marido diz que ouviu quando esposa foi atropelada por outro carro

Jesaias, de 28 anos, foi liberado na audiência de custódia. Ele disse que a esposa pediu para urinar na margem da BR-210, quando ela teria sido atropelada por outro carro

Por SELES NAFES

O marido preso em flagrante suspeito de matar a esposa atropelada, e de tentar esconder o corpo, foi solto durante audiência de custódia. A juíza plantonista Alaíde de Paula entendeu que ele não oferece perigo à ordem pública e nem à continuidade da investigação.

Jesaias Rocha Menezes, de 28 anos, foi apresentado ontem (28) na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) por policiais rodoviários federais que tinham sido acionados por uma testemunha que dirigia no sentido interior/capital. Ele afirmou ter visto o suspeito tentando embarcar o corpo da esposa, Jacinta Baia dos Santos Figueiredo, de 38 anos, no porta-malas do veículo, um Voyage.

Depois que Jesaias disse que a mulher era sua esposa, a testemunha chamou o Corpo de Bombeiros e a polícia. Nesse momento, o marido suspeito entrou no carro e deixou o local, voltando a pé minutos depois. O veículo seria encontrado mais tarde na entrada do Conjunto Macapaba com os pertences da vítima e um amassado na parte traseira, que os policiais rodoviários indicaram se tratar da possível marca do atropelamento de Jacinta.

Os policiais também registraram na ocorrência que Jesaias tinha arranhões no pescoço, barriga e que estava sangrando atrás da orelha, o que poderia indicar que o casal teve uma briga. Na audiência de custódia, Jesaias repetiu a versão que contou aos policiais de que a esposa, por volta das 5h, pediu para ele encostar o veículo na margem da BR-210 (KM-4) para que ela pudesse urinar. O casal voltava de uma festa na região do Curiaú.

O marido disse que ouviu um barulho forte, e teria visto que a esposa tinha sido atingida por um carro que seguiu em frente, sem ter as placas anotadas. Ele também afirmou que retirou o carro por não ser habilitado, e que o amassado na parte traseira já existia desde quando comprou o veículo.

Jesaias negou o crime, e afirmou que chamou o Samu quando viu a esposa ferida no chão. Ao decidir sobre o caso, a juíza concluiu que o motorista poderá responder ao processo em liberdade, mas será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Além disso, ele está proibido de beber em locais públicos e deverá se recolher em casa a partir das 20h. O marido também não poderá frequentar a casa em que residia com a vítima e nem visitar os filhos dela.