O capítulo 7 de Êxodo traz uma bela lição sobre liberdade de escolher

Bom dia! O Egito sofreu um duro golpe em sua agricultura quando Deus atingiu o Rio Nilo. Mesmo assim, o faraó teve a liberdade de ignorar os sinais e manter os israelistas em cativeiro. Vamos ouvir a análise do capítulo 7 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (11).