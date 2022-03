Líder de facção que roubou quase R$ 500 mil em ouro é morto pela PM

Confronto com a Força Tática ocorreu no Bairro Santa Rita. Max Bocudo era apontado como um dos líderes da FTA

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso morreu ao confrontar policiais da Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na tarde desta terça-feira (15), em uma casa localizada nos fundos de um bar, no Bairro Santa Rita, em Macapá.

Ele foi identificado como Max Frank Tavares da Silva, o Max Bocudo, de 29 anos. Ele tinha passagens pelos crimes de homicídio, roubo qualificado, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma.

A polícia considerava Max Bocudo como um bandido de altíssima periculosidade, violento e com posição de comando na organização criminosa Família Terror do Amapá.

Um dos crimes atribuídos a Bocudo e o bando que ele liderava ocorreu no município de Oiapoque, no dia 9 de janeiro. O alvo foi uma joalheira e casa de câmbio da cidade. Os criminosos levaram 1,5 kg de ouro (avaliados em mais de R$ 450 mil), R$ 18 mil em espécie e dinheiro de várias nacionalidades, além de celulares e joias.

Já em fuga pela BR-156, ainda na cidade de Oiapoque, os criminosos desobedeceram a uma ordem de abordagem e abriram fogo contra a Polícia Rodoviária Federal. Houve revide, mas todos conseguiram fugir pela mata. Posteriormente, um dos assaltantes foi preso.

Na manhã de hoje, os militares teriam sidos recebidos a tiros ao verificar uma denúncia que indicava o paradeiro de um homem armado. Ele estava intimidando e vasculhando celulares de moradores para descobrir possíveis denunciantes.

De acordo com a PM, o atirador foi atingido no revide e morreu antes da chegada do Samu. Com ele, foram encontrados várias cédulas de moedas estrangeiras, porções de drogas e uma arma de fogo.