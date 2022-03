Macapá não poderia desobrigar uso de máscaras, diz SVS

Segundo Dorinaldo Malafaia, a retirada da máscara só é recomendável com 90% de cobertura vacinal de 1ª dose, o que ainda não ocorre no Amapá, nem na capital.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a Prefeitura de Macapá anunciar, na tarde de segunda-feira (7), a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos na capital do Amapá, o governo estadual, através da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), se posicionou contra a liberação. Para o superintende de Vigilância em Saúde, Dorinaldo Malafaia, a iniciativa da gestão municipal vai contra o que preconizam a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo Malafaia, as intuições estabelecem, em duas notas técnicas, que a retirada da máscara, ou seja, o não uso, só pode ser estabelecido a partir de 90% de cobertura vacinal de 1ª dose, pelo menos, o que ainda não ocorre no Amapá, tampouco em Macapá.

No Amapá, a população vacinável é de 781.594 pessoas. Deste total, até a última atualização, 67,91% receberam a primeira dose da vacina e 61,60% foram imunizadas com a 2ª dose, dose única, dose de reforço e adicional.

“Nós seguimos essas orientações técnicas que essas duas instituições apresentam. Portanto, é o que dá segurança epidemiológica pra gente. Não é o momento dessa flexibilização, é por isso que nós discordamos da posição apresentada pela prefeitura municipal de Macapá”, destacou Malafaia.

Mesmo o relatório do Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública (Coesp) mostrando uma queda de 92% no número de casos confirmados entre as duas últimas semanas epidemiológicas, além de redução de 200% na taxa de contágio por covid-19 no Amapá, a orientação da SVS é utilizar máscaras até atingir a porcentagem segura de vacinados.

“Vamos esperar se terá o processo de oscilação ou não nas próximas semanas. A gente vai observar, não temos ainda uma definição ou não sobre isso porque vamos observar esse comportamento. Esperamos que a população mantenha as medidas de proteção com o uso de máscaras onde tiver maior aglomeração”, falou Dorinaldo Malafaia.