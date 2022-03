Macapá retoma combate ao transporte clandestino de passageiros

Pessoas flagradas fazendo o transporte clandestino são imediatamente autuadas pelo órgão que tem o poder sobre as infrações detectadas no momento da abordagem

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

As ações de fiscalizações repressivas que visam combater o transporte clandestino feito por carros, caminhões e motocicletas foram retomadas nesta terça-feira (22) em Macapá.

A ação da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) conta com apoio da Guarda Civil Municipal (GCMM) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

Segundo o diretor-presidente da CTMac, Andrey Rêgo, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, houve o chamamento para que a categoria dos taxistas, mototaxistas, transportadores escolares, além de carga e fretamento, se regularizassem junto a companhia. Somente depois disso, veio a fiscalização de repressão.

“Com essas categorias regularizadas, elas mesmas exigem da CTMac uma ação em relação ao transporte clandestino. O grande objetivo é tirar de circulação o transporte clandestino da cidade para que a gente possa definitivamente organizar esses setores, essas categorias dentro da cidade de Macapá”, comentou Rêgo.

As pessoas flagradas fazendo o transporte clandestino são imediatamente autuadas pelo órgão que tem o poder sobre as infrações detectadas no momento da abordagem. O veículo é recolhido e encaminhado ao pátio da CTMac.

“Aqueles que forem pegos por motivo de alguma razão de não terem sido regularizados, ainda tem tempo de ir a CTMac pra solicitar a regularização, mas ter que pagar pelo que foi ocasionado através da infração cometida”, acrescentou o presidente da CTMac.

A ação seguirá um planejamento em locais pontuais também visando recuperar veículos com restrições de furto ou roubo e capturar foragidos, já que contará com atuação direta de Policiais Militares.

As multas variam de acordo com a infração, indo de R$ 130 a R$ 900. Têm multas que podem multiplicadas até por três vezes dependendo da gravidade da infração que o infrator cometeu naquele momento.