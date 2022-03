Macapá suspende a obrigatoriedade de máscaras em locais fechados

A medida foi anunciada nesta segunda-feira (21) e vale pelo menos até 4 de abril.

Macapá extinguiu por completo a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial. Agora o uso é facultado tanto locais abertos ou espaços fechados, exceto nas unidades de saúde, como hospitais, clínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consultórios, centros de reabilitação, entre outros. Em locais como shoppings e cinemas, não há mais obrigatoriedade.

O uso obrigatório também foi mantido no transporte coletivo de passageiro e nos locais de embarque e desembarque. A nova medida foi anunciada no fim da tarde desta segunda-feira (21).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Antônio Furlan justificou que a medida se deve ao avanço da vacinação e ao baixo número de novos casos e baixa taxa de internação.

O decreto tem validade de 22 de março a 4 de abril e mantém a proibição de estacionamento das 3h30 às 5h na rua Beira-Rio, no trecho entre o Complexo do Araxá e a rua Rio Matapi; na avenida Coaracy Nunes, no trecho entre as ruas Cândido Mendes e Binga Uchôa e na rua Mendonça Junior, entre avenida Azarias Neto e rua Binga Uchôa.

Essa restrição se estende para a área de entorno do Estádio Zerão, Cidade do Samba e Ruas de entorno do Complexo Jandiá.

O documento estende, ainda, o horário de funcionamento de mercantis e miniboxes, que agora podem funcionar de segunda a domingo, das 7h às 2h da manhã.