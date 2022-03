Macapá suspende máscaras em locais abertos

Capital do Amapá também estendeu o horário de eventos sociais noturnos, que agora podem ir até às 3h da madrugada.

Macapá suspendeu, nesta segunda-feira (7), o uso de máscaras de proteção contra a covid-19 em locais públicos e abertos, como as praças, ruas e avenidas e outros logradouros. A medida foi editada pela prefeitura da capital amapaense no Decreto Municipal nº 817/2022.

Mais cedo, a cidade do Rio de Janeiro (RJ), havia sido a primeira capital brasileira a tomar a a medida.

Contudo, as máscaras de proteção facial continuam obrigatórias em locais fechados, como lojas, shopping centers, templos religiosos, entre outros locais de grande presença de pessoas.

Além da liberação da obrigatoriedade de máscaras, o decreto também estabeleceu a ampliação do horário de eventos sociais noturnos das 7h às 3h, sendo permitido agora a taxa de ocupação de 100%.

Com isso, outras ações também foram realizadas pela Prefeitura de Macapá, como o retorno do atendimento de rotina de urgência e emergência até 1h da manhã nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Marcelo Cândia e Marabaixo, que antes eram direcionadas apenas pacientes com Covid-19.

A prefeitura justificou que a flexibilização acompanha o cenário estável de casos de Covid-19 e o avanço da vacinação na capital. Nesta segunda-feira, apenas 1 novo caso da doença foi registrado.

O decreto é válido até 21 de março.