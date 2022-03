Mãe afirma que professor ejaculou no braço da filha

Mãe da vítima conversou com o Portal SN sobre o professor que foi suspenso pela direção da Escola Tiradentes

Por ANDRÉ SILVA

Um professor acusado de abusar sexualmente de uma aluna foi afastado das funções na Escola Polivalente Tiradentes, no Bairro Santa Rita, em Macapá. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do Estado (Seed). O Portal SelesNafes.Com conversou com a mãe da jovem que fez a denúncia e deu detalhes sobre o que a filha disse.

Segundo ela, o crime teria ocorrido na manhã desta sexta-feira (18). A mãe da aluna, que não quis se identificar, estava muito nervosa no momento que aceitou conversar. Ela relatou o que é o primeiro ano da filha na escola, e que o professor teria aberto a calça e esfregado o pênis no braço da menina.

“Ela chegou em casa chorando muito mesmo. Ela estava transtornada. Aí peguei e perguntei: o que foi minha filha? Ela disse que o professor abriu a calça dele e passou a genital nela. Passou! Esse cretino passou, eu vi o braço da minha filha. Sabe quando você goza e fica a marca (do sêmen) no braço? Foi isso”, relatou a mãe.

Minutos depois de ser abusada, de acordo com a mãe, a menina contou o fato a uma amiga e logo a notícia se espalhou entre os alunos, que se juntaram e decidiram expulsar o professor da escola. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que os estudantes vão atrás do professor gritando “assediador”.

A reportagem tentou falar com a direção da escola no momento da produção desta matéria, mas ela estava reunida com a coordenação pedagógica e com a mãe da aluna.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) emitiu uma nota informando que o professor é suspeito de outros casos, e que foi afastado de suas funções. A direção da escola solicitou a substituição do educador.

A nota diz ainda que a secretaria repudia qualquer tipo de violência, seja de cunho moral ou sexual em qualquer hipótese, e que não compactua com qualquer ato que coloque em risco a integralidade física e mental de seus alunos e servidores.