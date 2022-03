Marido é flagrado tentando colocar corpo da esposa no porta-malas de carro

A causa da morte pode ter sido atropelamento. Caso ocorreu na BR-210, em frente ao Conjunto Macapaba, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (29), na BR-210, em frente ao Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte da capital amapaense.

Uma testemunha que passava pelo local, por volta de 5h, flagrou um homem tentando remover da via a vítima – que aparentava já estar sem sinais vitais. Segundo a testemunha, o suspeito tentava embarcá-la no porta-malas de carro modelo Voyage.

A cena apontava para um provável acidente de trânsito, mas no decorrer da apuração dos fatos, o suspeito, Jesaias Rocha Meneses, 28 anos, que é marido da vítima, Jacinta Baia dos Santos Figueiredo, 38 anos, foi conduzido para esclarecer os fatos na delegacia das mulheres.

A princípio, a polícia trata o caso como um provável feminicídio, já que a mulher pode ter sido atropelada de forma proposital pelo marido.

A testemunha conta que, assim que avisou a polícia, o suspeito teria saído do local, escondido o carro no Macapaba, em seguida retornado a pé, foi quando recebeu voz de prisão. A chave do Voyage estava no bolso na bermuda do acusado.

“Eu passei pelo local por volta de 5h, estava vindo da estrada para a cidade. Vi a mulher caída, o rapaz tentando levantar ela. Perguntei se ele tinha batido a moça. Ele disse que não. Eu liguei para o Corpo de Bombeiros e a polícia e pedi socorro. Ele saiu de lá com o carro e depois apareceu de novo a pé”, contou a testemunha.

Segundo a equipe de Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atendeu à ocorrência, os peritos encontram tecidos biológico no para-choque traseiro do veículo do suspeito. Dentro do automóvel também tinham pertences da vítima.

“A suspeita é que o carro tenha sido usado para cometer o homicídio, numa possível movimentação de marcha ré, já que vestígios biológicos foram encontrados no para-choque traseiro e o suspeito escondeu o veículo e foi visto tentando colocar o corpo da própria esposa no porta-malas”, comentou o inspetor da PRF que atendeu à ocorrência.

A perícia adiantou, também, que havia marcas de arranhões no corpo da vítima e no suspeito, indicando que poderia ter ocorrido uma briga entre os dois. Porém, o laudo que vai apontar a causa da morte ainda será emitido pela Polícia Científica.

O caso, agora, é investigado pela Delegacia das Mulheres.