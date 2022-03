Mercado Central: de mãe para filhos

Dona Consuelo trabalha no lugar há mais de 50 anos.

Por ANDRÉ SILVA

No mês de janeiro o novo espaço do Mercado Central de Macapá completou dois anos de reinauguração. Depois de reaberto, o lugar teve que ficar fechado por um tempo por causa da pandemia de covid-19, mas agora funciona a todo o vapor e os comerciantes estão bem satisfeitos.

Entre eles, há aqueles que começaram a trabalhar no Mercado quando ele ainda funcionava na antiga estrutura, construída em 1953, como é o caso da dona Consuelo Gomes de Melo de 66 anos. Aos 12 anos, na década de 1970, veio do Ceará para morar com as irmãs no Amapá que já trabalhavam no Mercado Central.

Ela conta que passou toda a infância trabalhando no local e não demorou muito para conseguir o primeiro box.

Nesta terça-feira, 1º de fevereiro, completa 52 anos de trabalho no Mercado Central. Com o ofício, ela ajudou a formar os três filhos, que sempre estiveram presentes durante as atividades da mãe no lugar.

“Comecei com verdura, depois passei pra restaurante, e, agora, depois da inauguração do novo Mercado, passei pra lanche, porque não dá mais pra trabalhar fazendo comida devido às dores nas mãos. Todos meus três filhos foram praticamente criados aqui. Hoje estão todos formados e tem uma, que é professora, mas por falta de emprego em escola, está aqui com a lojinha dela”, contou a empreendedora.

A filha, a quem se referiu dona Consuelo, é a Hortência Melo, de 30 anos. Ela disse que desde pequena acompanha a mãe no trabalho e que há um ano decidiu abrir seu próprio negócio. Comercializa artigos de perfumaria e vestuário em um dos boxes do mercado.

“Saía da escola e vinha para o Mercado ficar com ela. É muito prazeroso trabalhar aqui, a gente acaba conhecendo pessoas novas e criando novos ciclos de amizade. A gente conhece um cliente que acaba indicando a gente pra outro. Então, é muito bom trabalhar aqui”, assegurou Hortência.

O lugar atrai famílias e amigos que buscam um espaço aconchegante para conversar, beber ou se alimentar com uma boa refeição. É o caso do guarda municipal Odair José Lopes, de 47 anos. Ele levou a família para almoçar.

“Em comparação ao outro [antiga estrutura] teve uma grande melhora. O ambiente é legal para trazer a família para um momento de lazer e pra se alimentar também. É mais um ponto turístico também. Enriquece nossa cidade”, considerou o guarda municipal.

A nova estrutura do Mercado Central foi inaugurada em 16 de janeiro de 2020. A obra custou R$ 2,5 milhões e os recursos vieram de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (Rede).