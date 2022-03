Moradores lamentam rastro deixado por festa de Carnaval

Folia ao lado do Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá, deixou sujeira para vizinhança.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após 2 anos de pandemia, a prefeitura liberou eventos carnavalescos particulares em Macapá. As pessoas se fantasiaram, se divertiram, beberam e celebraram a vida em alto-astral na companhia de amigos e familiares. Porém, teve gente que não curtiu algumas atitudes de certos foliões.

É o que denuncia uma idosa de 70 anos, que mora ao lado de dois bares populares na Avenida Mendonça Furtado, próximo ao Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá.

Ela queria aproveitar o período momesco para descansar, mas afirma ter sido obrigada a dormir fora de casa por três dias seguidos, devido ao barulho na vizinhança. Para piorar, quando chegava em casa se deparava com a calçada cheia de lixo. E, nesta Quarta-Feira de Cinzas (2), não foi diferente.

“Isso acontece há um tempo, mas agora piorou. É terrível, principalmente de noite, tenho que sair daqui e ir pra casa da minha filha. Tenho minhas coisas pra fazer, e, além disso, tenho que vir limpar a sujeira deixada”, relata.

A moradora conta, ainda, que os estabelecimentos seguem o horário de funcionamento e não tem problemas com os proprietários. A reclamação é que os frequentadores não arredam o pé e são inimigos do fim das festas.

“São bares bem frequentados. Eles fecham 2h, mas os ambulantes ficam aí no meio da rua até amanhecer”, comentou a idosa.

Segundo a mulher, que prefere não se identificar, os bares fecham, mas as pessoas continuam lá em busca de diversão. Com isso, ocupam a via, colocam som alto, quebram garrafas e urinam nas casas.

“Não sei qual autoridade que tem que tomar uma iniciativa para que isso melhore, mas que tomem, porque a polícia passa, eles se ‘aquietam’ e depois voltam a diversão”, finalizou.

Um outro morador que caminhava pelo local disse que o “cenário de lixeira” é comum nessa região.

“Isso não é Carnaval, se é um barzinho, tudo bem, mas é uma falta de respeito deixar todo dia esse lixo. É triste passar se esfregando por todo essa imundície”, reclamou.

No momento em que a reportagem chegou ao local, entre 8h30 e 9h, dezenas de populares se divertiam em meio à via. Viaturas da Polícia Militar fizeram a dispersão.

Embalagens, latinhas, garrafas de enérgico e de cerveja estavam espalhadas por todo lugar, inclusive na calçada do muro do cemitério.

Esse é o mesmo local onde foram gravados vídeos de pessoas aglomeradas na chuva durante a manhã de terça-feira gorda de carnaval. Veja:

Até às 10h30 desta quarta-feira (2) o local ainda não havia sido limpo. A Zeladoria Urbana da capital informou que os serviços de limpeza não foram interrompidos neste período, mas que os garis trabalham em escala e que logo o espaço será limpo.