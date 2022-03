Moradores pediam corte de árvore desde 2013

Árvore caiu causando muitos prejuízos no Bairro do Trem, na tarde desta sexta-feira (18)

Por ANDRÉ SILVA

A queda de uma mangueira causou muitos estragos, na tarde desta sexta-feira (18), na Avenida Cônego Domingos Maltez, no Bairro do Trem, área central de Macapá. O peso da árvore sobre o fios de eletricidade fez com quem um poste caísse sobre um carro. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu por volta das 15h.

A árvore tem mais de cinquenta anos, de acordo com o aposentado Alan Robson Montoril, de 50 anos. Ele mora no local desde criança e conta que a mangueira já estava lá quando ele chegou na casa. O aposentado relatou que a mangueira foi plantada pelo bisavô dele.

Montoril e a esposa dele, Mariléia Ferreira Montoril, de 49 anos, contaram que já haviam formalizado um pedido de retirada da árvore junto a Secretaria de Meio Ambiente de Macapá, em 2013, mas o pedido foi negado sendo autorizada apenas a poda dos galhos.

“Eu pedi pra eles eliminarem a árvore, mas eles disseram que não podiam porque era patrimônio público. Disseram que era só para podar e que não podiam eliminar. Lutamos todos esses anos depois eu cansei. Eu me aborreci e disse que ia tirar por conta própria. Eles disseram que se eu fizesse isso eu seria multada”, lembrou a esposa do aposentado.

Fausto Jardim Gonçalves mora no local há 54 anos. Ele confirmou a informação do vizinho em relação aos pedidos de retirada da arvore do local. Ele relatou que ouviu um grande estrondo quando a mangueira caiu.

“O dono da residência já pediu várias vezes para retirar a árvore do local e inclusive tem várias documentações comprovando isso. Infelizmente aconteceu isso aí: a árvore tombou”.

O capitão bombeiro João Paulo disse que, aparentemente, parte da árvore estava podre. De acordo com ele, no momento da queda não ventava e nem chovia no local.

“Aparentemente o caule e as raízes estavam fragilizadas por algum processo. Muito característico de estar apodrecido. Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais”, disse o bombeiro.

Além do CBM, trabalhadores e máquinas da PMM estiveram no local fazendo a retirada da mangueira do meio da via. De acordo com a equipe da Companhia de Eletricidade do Amapá, que estava no local, a energia será estabelecida próximo das 22h.