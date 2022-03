Motociclista derrapa na pista e morre atropelado por caminhão

Moto aquaplanou na Duca Serra. O acidente ocorreu entre o Bairro do Marabaixo e o Distrito do Coração, na zona oeste de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente durante a chuva que cai desde ontem em Macapá deixou um motociclista morto na Rodovia Duca Serra, no início da tarde desta segunda-feira (28), na zona oeste. A vítima tinha esposa, 4 filhos e estava voltando para almoçar com a família.

De acordo com testemunhas e policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o acidente ocorreu por volta de meio dia. Um vídeo mostra o exato momento em que o Zeno Nunes da Silva, de 36 anos, conduzindo uma motocicleta 160cc, aquaplanou na direção contrária a um caminhão que trafegava no sentido Santana-Macapá.

O motorista do caminhão não teve tempo de frear e evitar a tragédia. A vítima bateu contra um dos pneus do lado esquerdo, que chegou a estourar. O caminhão só parou cerca de 100 metros depois do local de impacto. Chovia muito e a margem da pista estava com muita água represada.

“O motorista prestou os esclarecimentos. Temos vídeos e o mesmo será apresentado no Ciosp do Pacoval”, explicou o sargento Nélio, do BPRE.

A vítima trabalhava como funcionário de uma empresa, instalando cercas elétricas e câmeras de segurança. Ele morava no Coração e estava indo para casa almoçar com a família, como fazia todos os dias.

“As vezes ele voltava de duas horas. Tinha quatro filhos, sendo que o caçula era de colo. Era um trabalhador e a família dependia dele. A gente não sabe como informar a família sobre isso”, disse Francisco, que se identificou como amiga de infância da vítima e foi até o local.