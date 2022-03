Motorista de aplicativo é executado com 4 tiros no fim da corrida

Corrida começou no município de Santana, a 17 km da capital, e terminou na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de aplicativo foi morto com 4 tiros ao término de uma corrida que havia feito do município de Santana, onde morava, para uma região periférica do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

A autoria do crime ainda é desconhecida da polícia. Ualax Bruno Almeida da Silva, de 28 anos, foi executado no fim da noite desta quinta-feira (3), numa emboscada ocorrida nas proximidades de uma área de pontes da Avenida Terra.

Os disparos teriam sido efetuados pelos passageiros, na chegada ao local combinado. Após os tiros, os criminosos fugiram no carro de Ualax Bruno, um Fiat de cor prata, modelo Mobi, placa QLS 4C78.

Além dos passageiros, o motorista de aplicativo estava na companhia de um amigo, que também foi baleado, mas sem gravidade.

Antes de seguir de Santana para Macapá, Ualax informou que estava negociando uma corrida particular com uma mulher.

A princípio ela teria dito que seria para levar duas amigas dela até as proximidades da cidade do Samba, em Macapá, porém, depois Ualax informou que mulher mudou de conversa e que a corrida já seria para levar dois amigos dela.

Foi então que ele decidiu convidar esse amigo para lhe acompanhar na viagem. Ouça o áudio que ele repassou a seus colegas de trabalho antes de fechar a corrida.

Ualax foi encontrado caído na rua, já sem vida. Já o amigo dele foi atingido por um tiro no braço e foi socorrido. A Polícia Militar fez buscas na região, mas ninguém foi preso, nem o veículo da vítima foi encontrado.

O caso vai ser investigado pela delegacia de roubos, já que uma das hipóteses é de latrocínio (roubo seguido de assassinato).