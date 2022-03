Motorista morre após carro deslizar na pista e cai de ribanceira em igarapé

INTERIOR DO AMAPÁ

Acidente aconteceu na BR-156, próximo ao município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um homem morreu depois que o carro que ele dirigia saiu da pista e capotou na BR-156, próximo ao município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira (29).

Segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), veículo de marca Saveiro era conduzida por Maurício Alves de Toledo, de idade ainda não informada. Durante o capotando, ele foi ‘sacado’ do carro e morreu no local.

O empresário transitava do município de Amapá em direção a Macapá quando aquaplanou na pista e despencou em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura em relação à rodovia. O veículo caiu virado com as rodas para cima, dentro de um pequeno igarapé.

A outra pessoa que estava no carro era Fabrício Bruno de Sousa, funcionário de Toledo. Ele teve lesões leves e passa bem. Em um vídeo que circula em grupos de Whatsapp, o sobrevivente aparece machucado, mas de pé. Ele disse que precisou chutar a porta do carro para sair.

Uma equipe da PRF e do Samu estão no local neste momento prestando socorro às vítimas.