Motorista que provocou sequelas graves em idoso disse que filhas o distraíram

Atropelamento ocorreu em cruzamento do Bairro Nova Brasília, em Santana

Por RODRIGO ÍNDIO

O condutor de 34 anos que atropelou o aposentado Raimundo Rodrigues de Carvalho, de 70 anos, no dia 1° de janeiro de 2022, foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá por lesão corporal de natureza gravíssima. A vítima teve lesões neurológicas.

O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Stélio de Oliveira com a Rua Adálvaro Alves Cavalcante, no Bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Ao ter conhecimento do caso, a 1ª Delegacia de Polícia iniciou as investigações. Três dias depois que vídeos circularam e causaram revolta nas redes sociais, o motorista, que não teve o nome divulgado, apresentou-se a polícia.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, que presidiu o inquérito, o suspeito confessou que estava dirigindo o veículo no momento dos fatos e que não teve a intenção de lesionar o idoso. Em depoimento, ele justificou que no momento do acidente foi apartar uma briga de suas filhas no banco de trás do carro e que o volante puxou para a direita acertando o idoso.

“Essa versão dele foi confrontada diante de testemunhas oculares que informaram que o motorista visualizava o idoso desde a metade da rua, já que ele vinha buzinando, enquanto a vítima atravessava a rua, chegando bem próximo da calçada o motorista joga o carro em cima da vítima e empreende fuga”, detalhou Felipe Rodrigues.

Ainda de acordo com o delegado, foi solicitado o exame pericial de forma indireta do local do acidente em que os peritos concluíram que a direção do veículo estava em condições normais.

Agora, o inquérito policial vai ser remetido ao Ministério Público para providências cabíveis.