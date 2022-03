Motoristas preparam o bolso para salto da gasolina

Petrobras justificou que há 57 dias não reajustava preço dos combustíveis

Por ANDRÉ SILVA

A Petrobras anunciou hoje (10) que a partir de sexta-feira (11) os preços do diesel e da gasolina serão reajustados para os distribuidores em todo o Brasil. Em Macapá, o preço da gasolina nos postos varia de R$ 5,80 a R$ a 6,40.

Se levado em consideração esse reajuste, o preço da gasolina tipo A pode chegar a R6,84 o litro, na capital amapaense.

“É um absurdo né? ‘Veio’, a pandemia, e tudo aumentou e agora eles usam a guerra pra justificar. Desse jeito não sei onde vamos parar”, protestou uma passageira que não quis se identificar. Ela e o marido estavam abastecendo o carro em um posto da zona norte de Macapá.

Para o motorista de aplicativo José Augusto Dias Gurjão, de 50 anos, o aumento não vem em boa hora.

“No momento que a gente vive já temos dificuldades demais. Agora, com essa, com certeza elas vão aumentar. Quando aumenta o combustível, outras coisas também aumentam, inclusive os alimentos”, pontuou o motorista.

No comunicado na manhã desta quinta, na sede da Companhia no Rio de Janeiro, a empresa explicou que a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,44 por litro.

Já o preço médio de venda do diesel da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. Variação de R$ 0,90 por litro.

No comunicado, a empresa alegou que há 57 dias não reajustava o preço do combustível para os distribuidores e que não tem passado a volatilidade do mercado, em decorrência da invasão russa na Ucrânia.

O reajuste do diesel produz uma reação em cadeia e impacta, principalmente, o setor alimentício e força a inflação para cima. Em 2021, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) fechou em 10,83%.