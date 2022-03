Motos furtadas do pátio da CTMac são encontradas em matagal

Veículos estavam encobertos com galhos. Companhia ainda não se pronunciou sobre a ocorrência

Por RODRIGO ÍNDIO

Policiais militares do Amapá recuperaram 11 motos furtadas, no fim da tarde de sexta-feira (11). Além do número ser alto, chamou a atenção nesta ocorrência o fato de todos os veículos terem sido levados do pátio da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac).

A ocorrência derivou de uma denúncia anônima recebida pelos policiais que estavam numa barreira de trânsito na rotatória da Rodovia Duca Serra com a Rodovia AP-440 (Ramal do KM-9).

Durante os trabalhos, policiais do 6º Batalhão foram informados de que havia uma movimentação suspeita numa área de mata próxima do Balneário do Havaí, na zona oeste.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram três motocicletas encobertas por galhos e mato. Mais adiante, com apoio de uma equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran), os militares encontraram mais oito veículos.

Todos os veículos estavam com restrição de furto ou roubo. De acordo com o Ciodes, as motocicletas apareciam como apreendidas e retidas no pátio da CTMac.

Os veículos foram levados pelos policiais para o Ciosp do Pacoval. Até o início da tarde deste sábado (12), a CTMac ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a ocorrência.