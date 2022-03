Mais uma vez o impossível aconteceu; ouça a análise do capítulo 14 de Êxodo

Bom dia! Deus mandou o povo acampar numa região perto do mar. Para o faraó, eles estavam encurralados e perdidos, e esse era o momento de atacar os israelitas com fúria. Mas o impossível aconteceu, mais uma vez. Ouça a análise do capítulo 14 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (18).