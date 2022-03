Na zona norte, mulheres usam campo de futebol como brechó: “cabem mais”

O projeto é embrionário, mas tem potencial para crescer e ajudar muitas famílias

Por ANDRÉ SILVA

Empreendedoras da zona norte de Macapá decidiram unir forças e criar uma feira de roupas usadas em um campo de futebol no bairro onde moram. A inciativa surgiu a partir da necessidade de aumentar as vendas e buscar novos clientes.

A feira de brechó fica no campo de futebol do bairro Parque dos Buritis, próximo a uma escola de ensino médio. O lugar foi escolhido por todas as componentes do grupo e tem um objetivo estratégico: o fluxo de pessoas é muito grande no local, principalmente aos fins de semana.

Elas já trabalham com vendas de roupas usadas em suas respectivas residências e pelas redes sociais. Foi num grupo no WhatsApp que surgiu a ideia.

Eunice de Matos Figueira, de 43 anos, é uma delas. Ela vende roupas usadas há seis ano. A vendedora disse que entrou no ramo para ajudar nas despesas de casa e que conheceu as outras empreendedoras por meio da atividade trocando, comprando e vendendo umas das outras.

“Aí nós reunimos – todas de bazar – para trabalharmos todas juntas em um lugar aberto pra chamar mais atenção do povo e vender a mercadoria. A gente quer dar continuidade a esse projeto e convidar mais mulheres para virem para cá vender artesanato, colocar comida e gerar mais renda pra gente. Ficar só em casa não dá. Mulher tem que trabalhar”, defendeu a empreendedora.

Meyre Gomes, de 62 anos, há três vende roupas usadas na sala de casa. Ela disse que nesse período já esteve em outras feiras como esta, sempre com o objetivo de alcançar outros públicos.

“Para não ficar só em casa com os afazeres domésticos, eu escolhi trabalhar. Me juntei aqui com a amigas e estou estamos aqui”.

Para Margarete Carvalho, de 42 anos, que comercializa as roupas na garagem de casa, o lugar é grande e cabem mais empreendedoras.

“O campo é grande tem espaço para todas as mulheres, é só chegar, conversar e começar a vender”, assegurou a empreendedora.